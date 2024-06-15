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snidel パフスリーブブラウス
商品番号 S95797181362
商品名

snidel パフスリーブブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,728 円
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商品詳細

CanCam2023年６月号P77掲載Ray2023年５月号P23掲載【コルセットデザインでトレンド感を押さえたパフスリブラウス】【Design/Styling】トレンドのコルセットディテールを落とし込んだブラウス。キャザー＆タックでふっくらさせたパフスリーブとタイトな身頃のメリハリバランスで華奢見えに。ステッチデザインと縦ラインを効かせたバストタックでモードな雰囲気をプラスしています。大胆に肌見せしたバックネックにはリボンをあしらい後ろ姿まで抜かりなし。コンパクトなシルエットなので合わせるボトムを選ばず、幅広いコーディネートにマッチします。カラー　PBEG着用回数1回
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