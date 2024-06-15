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Royalparty トップス
商品番号 O18484574369
商品名

Royalparty トップス
ブランド名 ロイヤルパーティー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の夏頃に購入いたしました。2回ほどの着用です。結婚式やお食事会などにも着ていただけるトップスになっております。
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