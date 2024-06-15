◆IENA ストライプフラワーノースリーブシャツブラウス

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IENAのストライプフラワーノースリーブシャツブラウスになります。イエナで購入しましたが、1.2回しか着用することなく保管しておりました。●サイズ：フリーサイズ●素材：ポリエステル●状態：新品未使用にて購入後、1回着用しました。明らかなほつれ、汚れは見当たりません。#イエナ