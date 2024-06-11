マイケルコース　ショルダーバッグ　ブラック　黒　コンパクト　レディース

【古物営業法に基づく表記】愛知県公安委員会許可 第542652010200号★当方、所轄警察署管轄のもと営業しておりまた、ブランド品の真贋鑑定におきましても日本流通自主管理協会(略称AACD)仕入れ先である大手ブランドオークション企業数社様、及び当方も組合会員となっております。《商品の購入場所・仕入れ先》当方の商品購入先に関しまして、業者専門大手ブランドオークション数社様からの購入《鑑定済み》のみとなっております。購入先不明の商品はありません。仮に鑑定済みの商品であっても当方の真贋で不安を感じる商品【規格外商品】は取り扱いはいたしません。※トラブル防止のため当方ホームより《重要》欄を必ずお読みください。【商品詳細】購入場所：大手ブランドオークション商品判定：鑑定済み。ブランド：MICHAELKORSカラー ：ブラック商品状態：中古 素材 ：レザー付属品 ：無しサイズ ：（縦×横×マチ）約18×19.5×5㎝カバン外側：マグネット開閉ポケット× オープンポケット×1カバン内側：ファスナー開閉ポケット× オープンポケット×2ショルダー長さ：約最長115㎝ 調整可能 《《出品者からの商品コメント》》★①★使用感の少ないキレイな商品になります。 ★★☆☆☆ご購入前に☆☆☆★★ 【万が一規格外商品だった場合】規格外商品・非正規品だった場合の返品対応をさせていただきますので、ご安心してお買い求めください。※注意《但し、一定条件を満たした場合のみ》◆詳しくは当方ホームより◆《返品についての注意事項》が記載してありますので必ずご確認ください。△ご購入前に△商品に対して不明箇所・確認事項等御座いましたらコメント欄より[購入前に]お気軽にご質問なさってください。また、ご購入をしていただいた時点で、商品にご理解・ご了承を得たものと判断をし購入後のお取引を進めさせていただきます。管理番号614_8_コ



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