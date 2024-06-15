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新品、未使用、共箱等付属品付 南部照光堂 金澤雀州造 １５型アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器寸法縦(鉉含む)２３cm幅２０×１７cm開口７.５cm重量２０４０ｇ南部照光堂(照亦製作所)残念ながら照光堂(照亦製作所)は、２００８年に閉鎖してしまい、滅多に新品、未使用品は出てまいりません。南部雀州金澤千代吉(号：鶴齋)は1882年(明治15年)9月15日、盛岡にて生まれた。幼いころから盛岡藩御用鋳物師でもあった有坂家に弟子入りし、鉄器製作の技術を習得した。弱冠21歳の若さで盛岡物産品評会銅賞を受賞したのを皮切りに、岩手県物産共進会銀賞、日英博覧会一等賞、東京彫刻競技会褒状などを受けた。そのため、1915年(大正4年)には盛岡市長から、また1919年(大正8年)には岩手県知事から、他の技術者の模範となりうる優れた技量と、後進への指導に対して表彰されている。戦時中には、伝統技術の継承のために、鉄瓶製作を許可された「南部鉄瓶技術保存会」の正会員として、伝統技術の継承に努めた。“(略)高齢にもかかわらず業界の世話役、相談役として後進の訓育指導に当るなど、当市産業発展振興に寄与したる功績極めて顕著である。”1955年(昭和30年)、金澤は74歳の時に柴内魁三らとともに第1回盛岡市市勢振興功労者に選ばれた。伝統工芸士 南部鉄器 第二号 認定 金澤専治商品注ぎ口右下雀州在款(金澤専治銘には、鶴斎と雀州の２種ございます素人計測ですので、多少の誤差は御容赦下さい昭和期造 新品、未使用品 長期保管品 共箱、栞、品質補保証書 付き 一級品です商品内外のコンディションは、新品、未使用品になりますので問題ございません(各画像参照)非常によく締まった形をしております丁寧に霰文様が彫り込まれ、鍛治打の木瓜鉉もあいまって上品な一口ですコンディションには個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって御判断下さい一見しただけでは分からない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます説明文と商品に疑義があった場合は現物を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さい種類···茶道具 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄分補給 鉄瓶