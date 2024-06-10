【ENFOLD】ダブルビーバースリットオーバーコート

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ENFOLD(エンフォルド)のオーバーサイズのチェスターコートです。肩周りはすっきりとしたシルエットで、アーム下にたっぷりと分量があるので着心地が良く、背中に立体感がでるようなデザインです。後ろはフレアシルエットです。表地はダークネイビーですが、裏地がブラックなので、袖口をロールアップして着用しておりました。購入価格は60,000円程度でした。◉カラー：ダークネイビー×ブラック◉素材：毛90%ナイロン10%◉サイズ：タグ表記36着丈：約108cm肩幅：約56cm袖丈：約52cm身幅：約58cm平置きで測定しております。素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◉状態：クリーニング後、自宅にて保管していました。汚れやほつれ等はございませんが、中古品であることをご理解いただいた上でご購入をお願いします。