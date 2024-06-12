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ete♡エテ かなり美品ネックレス最終値下げ付属品が必要ない場合お気持ち値引き
商品番号 E45305436606
商品名

ete♡エテ かなり美品ネックレス最終値下げ付属品が必要ない場合お気持ち値引き
ブランド名 エテ
特別価格 税込 14,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カードに書いてある通りです。K18です。3回くらいしか使用していません。大きめのダイヤがキラキラとても綺麗で可愛いです。定価¥57200だとおもいます。付属品あります。どこの店舗でも無料でメンテナンスしてくれます。
http://narcologia.ru/goods/rebellion662678.html
http://narcologia.ru/goods/rouge975910.html
http://narcologia.ru/goods/choice428185.html
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