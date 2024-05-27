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美品✨CHANEL ボーイシャネル マトラッセ レザー 財布 コインケース
商品番号 V44916463982
商品名

美品✨CHANEL ボーイシャネル マトラッセ レザー 財布 コインケース
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 17,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧頂きありがとうございます★　　　　　　　　********************　　　お値引き交渉・フォロー割引をしております　　　　　　　　*******************【商品説明・状態】こちら、専門のレザー職人によるメンテナンス済み商品になります。主なメンテナンス内容は下記に記載の通りです。外側:リカラー含むメンテナンスをしているため、綺麗な状態です。内側:多少の汚れはありますが、大きなダメージはありません。★主なメンテナンス内容★・専用のクリーニング溶剤でのクリーニング・専門のカラー溶剤でリカラーし、艶調整・色落ちが起こらないようトップコーティング・皮革専用オイルによる保湿【サイズ】W15㎝×H8.5㎝×D1.8㎝【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済商品ですので、ご安心してお買い求めください。◎古物商許可証:長崎県公安委員会許可921090000590※画像の追加(着画含む)は、ご対応できませんので宜しくお願いします。※大幅なお値下げ交渉のコメントは削除させて頂きます。※お品についての説明は、あくまでも私見にて状態をお伝えしておりますので、見落とし等があるかもしれません。細かい部分をお気になさる方は、購入をお控え下さいますよう、お願い致します。230801Y3298
http://narcologia.ru/goods/providence685094.html
http://narcologia.ru/goods/moisture687069.html
http://narcologia.ru/goods/conception584957.html

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