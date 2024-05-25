PINK HOUSEの半袖フードブラウス

ご覧いただきありがとうございます。色はネイビーサイズ身幅 53.5cm着丈 70cmネイビーのギンガムチェックで前身頃にピンタックとピコフリルが施してあり可愛いです。お袖にPINKHOUSEの刺繍の文字が入ってます。裾にもピコフリルが施してあります。20数年前に購入してここ数年は使用してないのできれいだと思いますがあくまでも中古品ということをご理解下さい。よろしくお願い致します。



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