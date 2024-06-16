新品タグ付　dolly-sean　エポーレットシャツ

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ドリーシーンの半袖シャツです。一度も着用せず保管していました。￥14000程で購入しました。どなたか着ていただけたら有難いです☆素材...コットンカラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋着丈:前約55cm後約65cm#ドリーシーン#dollysean#日本製#新品未使用#半袖シャツ