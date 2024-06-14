極美品LEONARD レオナール　長袖ポロシャツ　ゴルフウェア　濃紺　襟コゴあり

ブランドレオナール LEONARDカラー濃紺刺繍がたくさんあり、可愛い感じです。試着程度の美品になります。サイズは大きめです。ゆったり着て頂けます。サイズ フリーサイズ Ｌ〜LL肩幅 42cm身幅 49cm着丈 57cm袖丈 56cm素人寸法の為、誤差はお許しください。カラー···ブルー袖丈···長袖



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