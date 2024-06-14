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極美品LEONARD レオナール　長袖ポロシャツ　ゴルフウェア　濃紺　襟コゴあり
商品番号 E97607740763
商品名

極美品LEONARD レオナール　長袖ポロシャツ　ゴルフウェア　濃紺　襟コゴあり
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 3,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドレオナール　LEONARDカラー濃紺刺繍がたくさんあり、可愛い感じです。試着程度の美品になります。サイズは大きめです。ゆったり着て頂けます。サイズ　フリーサイズ　Ｌ〜LL肩幅　42cm身幅　49cm着丈　57cm袖丈　56cm素人寸法の為、誤差はお許しください。カラー···ブルー袖丈···長袖
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