完売品 未使用 sono チュールトップス ネイビー

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完売品、sonoのチュールトップスです。とても可愛いのですが、半袖も持っていますので出品いたします。サイズは1、お色はネイビーでタグ付き未使用です。小さく折りたたんで宅急便コンパクトにてお送りいたします。お値下げ不可です、ご了承下さい。