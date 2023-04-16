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完売品 未使用 sono チュールトップス ネイビー
商品番号 C16963719505
商品名

完売品 未使用 sono チュールトップス ネイビー
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売品、sonoのチュールトップスです。とても可愛いのですが、半袖も持っていますので出品いたします。サイズは1、お色はネイビーでタグ付き未使用です。小さく折りたたんで宅急便コンパクトにてお送りいたします。お値下げ不可です、ご了承下さい。
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