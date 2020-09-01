ヴィヴィアンウエストウッド エナメル ハンドバッグ

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ヴィヴィアンウエストウッドのエナメルハンドバッグになります！色は紫がかったブラウンになります。写真の色味は一枚目が実物と近いと思います(^O^)結婚式参列で2度使ったのみで美品になりますが細かいことを気にされる方はご遠慮ください！一枚目の写真の袋に入れて保管しておりましたが素人保管にはなりますのでそちらも兼ねてよろしくお願い致します。、縦...約17㎝横...上辺約20㎝ 下辺約22㎝持ち手部分...横幅約16㎝ 縦幅(一番長い中心部分)約12㎝素材···エナメル