kate spade NEW YORK ショルダーストラップ付き ハンドバッグ

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ご覧頂きましてありがとうございます。必ず全ての画像を良くご覧頂きご検討ください。katespadeNEWYORKケイトスペイドの2wayショルダー付きハンドバッグです。カラーも明るいベージュで特にこれからの季節にピッタリです！使用感が感じられない未使用に近い商品ですが長期在庫保管による極わずかな傷や汚れはあるとお考えください。状態の判断基準は人それぞれですので、必ず画像を拡大して状態をご確認の上ご購入ください。簡易包装にて気泡緩衝材(プチプチ)に包んで発送させて頂きます。◾️ブランド:katespadeNEWYORKケイトスペイドニューヨーク◾️参考定価:52,820円◾️材質:レザー◾️カラー:ベージュキャメル◾️仕様:外側クローズファスナー付き内側オープンポケット1ヶ所◾️付属品:ショルダーストラップ、取説等◾️サイズ:縦約26cm横(最大)約35cm底幅約13cmショルダーストラップ最長約103cm※素人寸法ですのでご了承ください。着画はお断りいたします。◾️状態:未使用品に近い※できるだけ写真を載せましたが、撮影時による微妙なカラーニュアンスの違いはご容赦ください。◾️管理番号:123-4ほぼ未使用品ですが長期保管のため少々汚れが感じられる場合もございます。ご理解の上、細かいことを気にされる方や完璧を求められる方はご購入をお控え下さい。未使用に近い=新品ではございません。古物商許可証を必要とする大手ブランドオークションから購入致しました真贋鑑定済みの正規品です。ご購入後の質問等はトラブル発生の元になりますので、ご不明な点がございましたらご遠慮なくご質問ください。