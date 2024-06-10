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ヒロココシノ　ショルダーバッグ　ファスナー沢山
商品番号 B83975421558
商品名

ヒロココシノ　ショルダーバッグ　ファスナー沢山
ブランド名 ヒロココシノ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前に、東武百貨店で購入しましたが、断捨離してますので、思い切りました。沢山入り、幅も、広くなり便利機能で、形も、おしゃれで、長くお使いになれます。
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