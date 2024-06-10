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未使用に近い‼️ ルイヴィトン　ヴェルニ　ポルトフォイユ　サラ　財布　長財布
商品番号 L53757518068
商品名

未使用に近い‼️ ルイヴィトン　ヴェルニ　ポルトフォイユ　サラ　財布　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます‼️必ずプロフィールはご確認下さい✨#MYSHOPのルイヴィトンの一覧はこちら✨品質保証✨★正規品本物保証★直営店、正規店、大手リサイクルショップでの購入。確実正規品になりますのでご安心を(*´∀`)♪大人気のルイヴィトン✨長財布です✨商品詳細✨・ルイヴィトン/LOUISVUITTON・レディース【シリアルナンバー】TR0183【付属品】なし✨状態✨ほとんど使っていないのでとても美品です‼️小銭入れもとても綺麗です！この値段ではなかなか買えませんっ‼️‼️✨✨色も綺麗なのでどなたにもオシャレにお使いいただけます(^^)状態が良く安く手に入れたい方、チャンスです‼️早いもの勝ちです。細かい傷や汚れなどあまり気にならない方、購入お願いします即購入OKになります(*^^*)#MYSHOPのルイヴィトンの一覧はこちら
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