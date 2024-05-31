ローズガラスドームアクリルフレーム　ブルー　新品未開封

フクヤ ハッピーバッグ2022の商品です。ローズガラスドームアクリルフレームの他、ポチ袋やその他のパーツもセットにさせていただきます。※バースデーケーキアクリルフレームはつきません新品未開封で、届いた状態のまま暗所に保管していました。ぷちぷちして発送即購入OKフクヤ フクヤオンライン FUKUYA



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