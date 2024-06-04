ジュエリーマキ　サファイア　ネックレス　リング　期間限定値下げ中

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商品詳細
カラー···ブルーご覧頂きまして、誠にありがとうございます。10年以上前に頂いたもので、一度も身に付けず箱に入れてしまい込んでおりました。詳細は、画像2枚目をご確認下さい。ケース、スポンジ部分に経年劣化による黄ばみ等見られます。発送は宅急便の予定です。お盆明けまでの期間限定値下げ中です。
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