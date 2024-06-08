極美品 PRIDONNA オーストリッチ ハンドバッグ ショルダー レザー 黒

☺︎︎アピのご利用ありがとうございます☺︎アピの商品は私のコレクションです。百貨店とブランド取扱大手リユースショップで購入した物でネットや真贋鑑定のないショップでの購入はしておりませんのでご安心ください☺︎⇨プロフィールを必ず一読してください⇦★#apiバッグ★まとめたページはこちらから■#apiヴィンテージ■▽平置きサイズ（cm）横幅35縦幅19マチ12▽状態A［状態評価ランク］Nショップで買うような新品同様の商品Sタグがついていてパッと見で未使用に近い商品A目立った傷や汚れなしでパッと見で綺麗。見逃しがちな小さいシミや小さい穴がある場合がある。（一般的な古着の認識）B目立つ使用感や目立つ傷や汚れありでパッと見て汚れやダメージがあるのがわかる。※美品でも古着です。人の目で検品してるので汚れや見落としが発生します。・新品同然の状態をお求めの方・ネット古着に慣れてなく、綺麗な状態をお求めな神経質な方トラブル防止の為購入をお控えくださいm(__)m※色味につきましてお使いのPC、携帯の環境や個人の主観によって異なる事がございます。トラブル防止の為色が不安な方は購入をお控えくださいm(__)m▽配送送料込出来るだけ小さく圧縮して梱包いたしますのでご了承ください。型崩れが気になる方は送料別でダンボール配送いたしますので購入前にコメントください◎素材...オーストリッチ(本革)カラー...ブラック特徴...2way



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