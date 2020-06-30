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商品番号 P99258133476
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ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,564 円
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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうござます。麻リネン変形シャツ青unisex●サイズ着丈/後72cm着丈/前84cm身幅74cm肩幅62cm袖丈51cm裾周り85cm※素人採寸ですので誤差はお許しください洗いをかけたリネンシャツナチュラルな風合サイジングでシャツとしてはもちろん羽織りとしてもHEAVENLYやNAPLAやnopdenodやICHIAntiquitesやsuzukitakayukiの服が好きな方にもお勧めです周りと差が付く✄-------------------------------------------------●コーデ参考当方は80年代、90年代のデザイナーズブランド、DCブランド（コムデギャルソン、アンダーカバー、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、ケンゾーなど）と合わせたり現代風のタックイン、ガチャベルト#ビックシルエットととも合わせております#古着mixや#スポーツmixや#アメカジも相性がいいです。✄-------------------------------------------------■70年代や80年代や90年代やアメカジやヴィンテージや下北沢や高円寺や奇抜や個性的やモードや古着mixやスポーツmixな服が好きな方にもお勧めです。菅田将暉や三戸なつめや坂口健太郎やASAGIや即興やchappieやBernetや黒BENZやkakavakaやベルベルジンやjaBBerや多分絶対やサントニブンノイチやユーロ古着の好きな方にもおすすめです。✔着画はお断りさせていただいて…
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