エンリコドマーニ　Ａライン　Tシャツ

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一度着用して、クリーニング済み。美品です。汚れほつれなし。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋エンリコドマーニのホワイトTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。Aラインで体型カバーになります