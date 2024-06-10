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- 新品スコットクラブ系列麻混刺繍ロングプルオーバーサイズ定価13000ベージュ
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商品詳細
スコットクラブ系ブランド、ブション。新品タグ付き.定価は13000円です。お色はサンドベージュ。お色違いのグレーも出品中です。サイズは、M（9号）実寸、脇下の身幅約55cm.着丈約77.5cm.送料こみ、お値下げはできません。複数ご購入いただきましたら、送料分のお値下げは可能ですので、ご購入前にコメント下さい。カラー···ベージュ袖丈···袖なし素材···麻
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