フレームワーク シフォン シャーリング ブラウス インナー付き ブラウン

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ブラウンのフレームワークのシフォンブラウス ジョーゼットブラウスです。インナー付きです。結婚記念日に一度着ただけです。首周りと袖口のシャーリングが素敵です。シフォン素材でデリケートな生地感です。画像１０枚目は色違いです。なかなか出番がありませんので活用して頂ける方がいましたら嬉しいです。一箇所袖部分、脇に近いところにちょっとしたツレがありました。お写真７枚目にアップしておりますのでご確認下さい。お色味はお写真５枚目のタグが写っているものに近いです。素人検品、自宅保管の中古品にご理解頂ける方のご検討をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。B.CSTOCKイエナスピックノーブルドゥーズィエム