axes femme poetique 薔薇刺繍ブラウス ピンク

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ご覧いただきありがとうございます⸜☺︎⸝こちらの商品はアクシーズファムポエティック長袖ブラウスピンクMサイズになります。茶のリボンは取り外し可能です。こちらでお譲りいただいた後、着用しないまま暗所で保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、素人目での保管、確認ですので、神経質な方はご購入をお控えください。その他ご質問等ありましたらお気軽にお尋ねください☻