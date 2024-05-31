Michael Kors MONTGOMERYラージ2wayクラッチクロスボディ

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商品詳細
こちらMichaelKorsMONTGOMERYラージ2wayクラッチクロスボディになります。大手リサイクルショップにて購入いたしました。マグネット部分がやや変色しています。サイズ24×14×5になります。
http://narcologia.ru/goods/competitive894181.html
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