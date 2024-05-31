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Michael Kors MONTGOMERYラージ2wayクラッチクロスボディ
商品番号 X11126597703
商品名

Michael Kors MONTGOMERYラージ2wayクラッチクロスボディ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらMichaelKorsMONTGOMERYラージ2wayクラッチクロスボディになります。大手リサイクルショップにて購入いたしました。マグネット部分がやや変色しています。サイズ24×14×5になります。
http://narcologia.ru/goods/competitive894181.html
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