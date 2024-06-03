未使用⭐︎ラシットrusset ショッパー S 2wayキャンバストート

未使用、タグ付きです。今年購入したものです。・サイズ…約20×33×8※横幅は、スナップで留めると小さくなり、25cm位になります。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。・ダークグレー・付属品…ショルダーベルト（未開封）自宅にて長期保管していました。未使用品ですが、1度は人の手に渡った中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。細かいデザイン、状態などは写真にてご確認ください。※お値下げ不可でお願い致します。素材···コットン(キャンバス/帆布)特徴···2way



russet】ラシット キャンバストートバッグ 2 way - トートバッグ



Russet - 【値下げ】【新品】【タグ付き】russetショッパー2way ...



Russet - 【値下げ】【新品】【タグ付き】russetショッパー2way ...



上品な ラシット SHOPPER トートバッグ L【キャンバス】 トートバッグ ...



格安 russet トートバッグ ミニバッグ付き トートバッグ - lotnet.com



数量限定セール ラシット 新品 未使用 トートバッグ コットン ...



世界的に有名な 【極美品】即決可！早い者勝ち！russet/ラシットトート ...



未使用【russet】ラシット ジャガード トートバッグ 肩掛けも可能-



ラシット キャンバストートバッグの通販 39点 | Russetを買うならラクマ



日本最大の russet A4収納モノグラムトート 大容量2wayショルダー ...



新品未使用、タグ付き！ラシットショッパートートバッグ、Ｓ www ...



russet】ラシット キャンバストートバッグ 2 way - トートバッグ



Russet - russet ラシット 麦わらバッグ 麻 レザー ハンドバッグ ...



セール 30%OFF】《SHOPPER》トートバッグ S【キャンバス】(CE－241 ...



Russet - 新品✨ラシット 定価25,200円 トートバッグ ショルダーバッグ ...