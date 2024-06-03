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未使用⭐︎ラシットrusset ショッパー S 2wayキャンバストート
商品番号 C42905933170
商品名

未使用⭐︎ラシットrusset ショッパー S 2wayキャンバストート
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用、タグ付きです。今年購入したものです。・サイズ…約20×33×8※横幅は、スナップで留めると小さくなり、25cm位になります。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。・ダークグレー・付属品…ショルダーベルト（未開封）自宅にて長期保管していました。未使用品ですが、1度は人の手に渡った中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。細かいデザイン、状態などは写真にてご確認ください。※お値下げ不可でお願い致します。素材···コットン(キャンバス/帆布)特徴···2way
http://narcologia.ru/goods/cowpox757039.html
http://narcologia.ru/goods/flight257028.html
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