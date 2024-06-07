美品♡クリスチャンディオール　パール　ラインストーン　ネックレス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨クリスチャン・ディオールのハートモチーフに小粒のパールが揺れるとても可愛らしいネックレスです。ヴィンテージのお品ですが、目立つ傷汚れなどなくまだまだご活用いただけます。現品のみのお届けになります。○アイテムChristianDiorディオールハート パール ラインストーンネックレス 金○サイズカラー：ゴールドチェーン長さ：最長約43センチトップ1.7×1.6センチ付属品：なし平置き実寸。(多少誤差お許しください）○状態目立つ傷汚れなくまだまだご活用いただけます。○素材金メッキ○配送簡易包装にて1.2日程度で発送させていただきます。遅れる場合は、ご連絡させていただきます。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品
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✨美品✨ Dior パール ラインストーン ネックレス ヴィンテージ ゴールド | フリマアプリ ラクマ
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