MICHAEL KORS ショルダーバッグ （新品未使用）

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー素材···本革☆新品未使用☆大容量☆袋付き☆自宅保管の為少し袋が汚れてしまっています※プロフ一読してからのご購入お願い致します♪
http://narcologia.ru/goods/perpetual452946.html
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