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MARC BY MARC JACOBS☆ショルダーバッグ
商品番号 R23334503828
商品名

MARC BY MARC JACOBS☆ショルダーバッグ
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイ実店舗で¥40000弱で購入数回使用しましたが好みが変わったので出品します☆カラー:ブラックブランドMARCBYMARCJACOBS品名マークバイマークジェイコブスショルダーバッグ斜め掛けクラシックキューM3PE08580001ブラック黒レザー革ゴールド金具レディース女性MarcbyMarcJacobsshoulderbagleatherblackサイズ約W(横)27cm×H(縦)20cm×D(奥行き)3cmショルダーストラップ長さ:約110〜129cm素材レザーカラーブラック仕様マグネット開閉式内:ファスナーポケット×1外:ファスナーポケット×1目立った傷や汚れはありませんがあくまで中古品の為ご理解頂ける方ご検討下さいませ☆
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