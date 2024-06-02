【新品】牛革トートバッグ　メンズ

【新品、未使用】 牛革トートバッグ色 ブラック日本製（madeinJapan）工場から直接入手なのでお安く提供致します○シンプルな牛革トートバッグ たっぷり収納出来る大容量の大きめタイプ○しっかりした少し硬めの立てて置いても 自立する形崩れしにくい本革○外側にポケットはありませんが、 内側にポケット２箇所あります（画像５、6）メンズ向けですが、女性の方でも持てるとてもシンプルなトートバッグです♪横幅 47㎝マチ 14㎝高さ 32㎝（持ち手部分23㎝）底から持ち手頂点まで高さトータル55㎝★本商品はノーブランド品につき、 ロゴや刻印などはございません★色違いでグレー（ライトグレー）、 ネイビー（無地、柄あり）もありますカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革



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