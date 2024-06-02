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【新品】牛革トートバッグ　メンズ
商品番号 Y90005494661
商品名

【新品】牛革トートバッグ　メンズ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品、未使用】　牛革トートバッグ色　ブラック日本製（madeinJapan）工場から直接入手なのでお安く提供致します○シンプルな牛革トートバッグ　たっぷり収納出来る大容量の大きめタイプ○しっかりした少し硬めの立てて置いても　自立する形崩れしにくい本革○外側にポケットはありませんが、　内側にポケット２箇所あります（画像５、6）メンズ向けですが、女性の方でも持てるとてもシンプルなトートバッグです♪横幅　47㎝マチ　14㎝高さ　32㎝（持ち手部分23㎝）底から持ち手頂点まで高さトータル55㎝★本商品はノーブランド品につき、　ロゴや刻印などはございません★色違いでグレー（ライトグレー）、　ネイビー（無地、柄あり）もありますカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit100286.html
http://narcologia.ru/goods/moisture878569.html
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