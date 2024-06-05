

定価19800円 マッキントッシュ フィロソフィー カシミア 100% マフラー ... 定価19800円 マッキントッシュ フィロソフィー カシミア 100% マフラー ...



マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー



手洗いOK】MACKINTOSH PHILOSOPHY カシミヤ100％タータンチェック ... 手洗いOK】MACKINTOSH PHILOSOPHY カシミヤ100％タータンチェック ...



MACKINTOSH PHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー）カシミヤ100 ... MACKINTOSH PHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー）カシミヤ100 ...



マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー



ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー(マフラー・ストール ... ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー(マフラー・ストール ...



ウール・カシミヤ混合 紡毛タータンチェックマフラー(30cm*180cm ... ウール・カシミヤ混合 紡毛タータンチェックマフラー(30cm*180cm ...



ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー(マフラー・ストール ... ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー(マフラー・ストール ...



MACKINTOSH PHILOSOPHY(マッキントッシュフィロソフィー ... MACKINTOSH PHILOSOPHY(マッキントッシュフィロソフィー ...



カシミヤ100% ビッグマフラー ”チェック” カシミヤ100% ビッグマフラー ”チェック”



マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー マッキントッシュフィロソフィー マフラー 洗えるカシミヤ カシミア マフラー



ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー ウォッシャブルカシミヤ ソリッドマフラー



MACKINTOSH PHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー ... MACKINTOSH PHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー ...



カシミヤ100% 紡毛チェックストール(60cm*190cm) | MACKINTOSH ... カシミヤ100% 紡毛チェックストール(60cm*190cm) | MACKINTOSH ...



matti totti】カシミヤ ストール カシミア 100% 大判 厚手 メンズ ... matti totti】カシミヤ ストール カシミア 100% 大判 厚手 メンズ ...

【申し訳ございませんが、お値引き交渉はブロック\u0026削除させていただきます】【10月に入りましたら、お値段を上げて再出品致しますのでご了承下さい】マッキントッシュフィロソフィー定番のウォッシャブルカシミヤ100%マフラーです。色は定番のネイビー。カシミアらしくフワフワと柔らかく、チクチク感のない優しい巻き心地です。ご自宅でお洗濯可能な定番色は1枚あると便利です。ネイビーのマフラーの着画を載せています。ご参考まで。未使用品ですが自宅保管ですので、ご理解のない方はご購入をお控え下さい。畳ジワなどご容赦下さい。取り外した購入タグと取り扱い説明書をお付けいたします。定価 19800円（税込）縦184×42カシミア100%