定価19800円 マッキントッシュ フィロソフィー カシミア 100% マフラー ...

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商品詳細
【申し訳ございませんが、お値引き交渉はブロック\u0026削除させていただきます】【10月に入りましたら、お値段を上げて再出品致しますのでご了承下さい】マッキントッシュフィロソフィー定番のウォッシャブルカシミヤ100%マフラーです。色は定番のネイビー。カシミアらしくフワフワと柔らかく、チクチク感のない優しい巻き心地です。ご自宅でお洗濯可能な定番色は1枚あると便利です。ネイビーのマフラーの着画を載せています。ご参考まで。未使用品ですが自宅保管ですので、ご理解のない方はご購入をお控え下さい。畳ジワなどご容赦下さい。取り外した購入タグと取り扱い説明書をお付けいたします。定価 19800円（税込）縦184×42カシミア100%
http://narcologia.ru/goods/diamond372558.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi102247.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation9721.html
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