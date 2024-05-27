アダムエロペ　ブラウス　美品

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商品詳細
アダムエロペで去年の夏に購入しましたが、試着のみし、着なかった商品です。汚れなどれなく、美品です。タグは切ってます！ウエストが少し締まったデザイン後ろの丈のほうが少し長くお尻が隠れるようなシルエットです前はボタン使用です。隠れていますが。着丈うしろ約71cmまえ約59cm身幅約39cm
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