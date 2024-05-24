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ドレステリア プルオーバー ブラウス 半袖 シルク チュニック ダークグレー
商品番号 I95802215657
商品名

ドレステリア プルオーバー ブラウス 半袖 シルク チュニック ダークグレー
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···シルク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋◆ブランドDRESSTERIORドレステリア◆サイズ身幅　53cm着丈56cm裄丈　44cm◆素材シルク90％ポリウレタン10％◆カラーダークグレー◆仕様後ろファスナー　伸縮性なし　透け感なしポケットなし　裏地あり目立ったダメージ無く綺麗な状態です即購入OKメルカリ便で発送致しますused品にご理解いただいた上でご購入をお願い致しますホコモモラ　ノーリーズ　ドレステリア　ハレ　　ドゥーズィエムクラス　グレースコンチネンタル　スナイデル　フランシュリッペ　等出品しています素材···シルク
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