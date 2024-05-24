ドレステリア プルオーバー ブラウス 半袖 シルク チュニック ダークグレー

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素材···シルク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋◆ブランドDRESSTERIORドレステリア◆サイズ身幅 53cm着丈56cm裄丈 44cm◆素材シルク90％ポリウレタン10％◆カラーダークグレー◆仕様後ろファスナー 伸縮性なし 透け感なしポケットなし 裏地あり目立ったダメージ無く綺麗な状態です即購入OKメルカリ便で発送致しますused品にご理解いただいた上でご購入をお願い致しますホコモモラ ノーリーズ ドレステリア ハレ ドゥーズィエムクラス グレースコンチネンタル スナイデル フランシュリッペ 等出品しています素材···シルク