THE Korner｜花柄ベロアブラウス

◤商品情報THEKorner ザコーナー 花柄ブラウスベロアVネックブラウス ベロア生地定価12,100円◤商品説明ベロア生地で品のあるアイテム。モデルさんの着用画像のようにブラウスやTシャツとレイヤードすればこなれた印象に。インナーと二枚仕立てなので一枚でも安心してお召し頂けます。◤コンディション【A】ダメージや使用感がほとんどないきれいなアイテム◤サイズ｜36身幅43cm着丈53cm肩幅28.5cm◤カラー｜ブラックー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー373-mnm-古着を取扱うセレクトショップです。気分が上がる、それ一枚で満足する、長く愛着をもてる。そんなアイテムを提案したいと思っています。#トップス_373 #ノースリーブ_373 #ブラウス_373ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー88/8FRAPBOIS フラボアZUCCa ズッカMOUSSY マウジーnano・universe ナノユニバースOSHIMAREI オオシマレイRayBEAMS レイビームスRIM.ARK リムアークSLOBEIENA スローブイエナTOMORROWLAND トゥモローランドUNITEDARROWS ユナイテッドアローズURBANRESEARCHROSSO アーバンリサーチロッソMACHUPICHUSHOP マチュピチュショップbeautifulpeople ビューティフルピープルMAISONSPECIAL メゾンスペシャルPAMEOPOSE パメオポーズTHEATREPRODUCTS シアタープロダクツPUBLICTOKYO パブリックトウキョウNONTOKYO ノントーキョーMaisonKitsune メゾンキツネ



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