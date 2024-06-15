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THE Korner｜花柄ベロアブラウス
商品番号 D74851725506
商品名

THE Korner｜花柄ベロアブラウス
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◤商品情報THEKorner　ザコーナー　花柄ブラウスベロアVネックブラウス　ベロア生地定価12,100円◤商品説明ベロア生地で品のあるアイテム。モデルさんの着用画像のようにブラウスやTシャツとレイヤードすればこなれた印象に。インナーと二枚仕立てなので一枚でも安心してお召し頂けます。◤コンディション【A】ダメージや使用感がほとんどないきれいなアイテム◤サイズ｜36身幅43cm着丈53cm肩幅28.5cm◤カラー｜ブラックー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー373-mnm-古着を取扱うセレクトショップです。気分が上がる、それ一枚で満足する、長く愛着をもてる。そんなアイテムを提案したいと思っています。#トップス_373　#ノースリーブ_373　#ブラウス_373ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー88/8FRAPBOIS　フラボアZUCCa　ズッカMOUSSY　マウジーnano・universe　ナノユニバースOSHIMAREI　オオシマレイRayBEAMS　レイビームスRIM.ARK　リムアークSLOBEIENA　スローブイエナTOMORROWLAND　トゥモローランドUNITEDARROWS　ユナイテッドアローズURBANRESEARCHROSSO 　アーバンリサーチロッソMACHUPICHUSHOP　マチュピチュショップbeautifulpeople　ビューティフルピープルMAISONSPECIAL　メゾンスペシャルPAMEOPOSE　パメオポーズTHEATREPRODUCTS　シアタープロダクツPUBLICTOKYO　パブリックトウキョウNONTOKYO　ノントーキョーMaisonKitsune　メゾンキツネ
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