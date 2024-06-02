美品⭐️23区、シルク100%、半袖ポロシャツ／カットソー、灰ベージュ色、38

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✅ブランド:23区 オンワード樫山✅商品概要 半袖ポロシャツ カットソー 半袖(少し長めの半袖です) レディース シルク100% 少し光沢感のある生地です✅カラー:グレーベージュ色 グレー色が混じったベージュ色です カラーはお写真にてご確認下さい ✅素材：シルク 100%✅サイズ： サイズ38平置き寸法着丈(前面) 【54㌢】着丈(背面)【54㌢】身幅 【38㌢】ウエスト付近【34㌢】肩幅 【36㌢】袖丈 【26㌢】横幅方向に￼約10cm程度ストレッチする生地です✅状態【 】Nランク(未使用品） 【】Sランク(極美品,未使用に近い）【✔️】Aランク+(美品,使用感極少)【 】Aランク(良品薄汚れ、小傷、使用感少)【 】ABランク(目立つ汚れ、傷無し）【 】Bランク (一般的な古着の状態使用感が少ない、非常に状態の良い美品です状態は写真にて最終ご確認下さい✅注意事項 USED品、未使用品も長期在庫品となります。 古着にご理解のある方のみご購入お願い致します 二重梱包で防水に配慮し、丁寧に梱包します 畳みシワ、ご了承ください匿名配送にて発送しますゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便発送サイズで変更する場合がございます迅速、丁寧に対応しますカラー···ベージュ袖丈···半袖