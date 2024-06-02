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美品⭐️23区、シルク100%、半袖ポロシャツ／カットソー、灰ベージュ色、38
商品番号 N58521696926
商品名

美品⭐️23区、シルク100%、半袖ポロシャツ／カットソー、灰ベージュ色、38
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅ブランド:23区　　　　　　　オンワード樫山✅商品概要　　半袖ポロシャツ　　カットソー　　半袖(少し長めの半袖です)　　レディース　　シルク100%　　少し光沢感のある生地です✅カラー:グレーベージュ色　　　　　　　　　　　グレー色が混じったベージュ色です　　　　　カラーはお写真にてご確認下さい　　　✅素材：シルク　100%✅サイズ：　サイズ38平置き寸法着丈(前面)　【54㌢】着丈(背面)【54㌢】身幅　　　　【38㌢】ウエスト付近【34㌢】肩幅　　　　【36㌢】袖丈　　　　【26㌢】横幅方向に￼約10cm程度ストレッチする生地です✅状態【　】Nランク(未使用品）　　　　　　【】Sランク(極美品,未使用に近い）【✔️】Aランク+(美品,使用感極少)【　】Aランク(良品薄汚れ、小傷、使用感少)【　】ABランク(目立つ汚れ、傷無し）【　】Bランク　(一般的な古着の状態使用感が少ない、非常に状態の良い美品です状態は写真にて最終ご確認下さい✅注意事項　USED品、未使用品も長期在庫品となります。　古着にご理解のある方のみご購入お願い致します　二重梱包で防水に配慮し、丁寧に梱包します　畳みシワ、ご了承ください匿名配送にて発送しますゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便発送サイズで変更する場合がございます迅速、丁寧に対応しますカラー···ベージュ袖丈···半袖
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