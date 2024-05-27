★週末限定値下げ★ユニヴァーサルティシュ／タイプライターワンピース／グリーン

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★ご購入の前にプロフィールを必ずご一読ください8200円→7500円UNIVERSALTISSU／ユニヴァーサルティシュコットンナチュラルタイプライターシャーリングカフタンワンピースUT224OP015※両サイドポケットあり●カラー／グリーン●素材／コットン100%●サイズ／フリーサイズ着丈：123cm身幅：85cm裄丈：78cm※サイズにつきましてはあくまで参考程度としてください。●定価／19,800円(税込)●MADEINJAPANリラックスムード漂う、ゆったりとしたストレスフリーな着心地とサイドスリットが程よい抜け感を演出するカフタンドレス。カフタンとは、トルコ・中央アジア・広く中東地域で着用される民族衣装。ネックラインはドローコードをあしらったシャーリングデザイン。ドローコードをきゅっと絞って両端で結んで小さめVネックを楽しんでも、解いてラフに垂らしたりリボン結びしても可愛いです。●その他、注意事項:昨年購入したタグ付き新品未使用の自宅保管品です。こちらはなかなか着る機会がないため、綺麗なうちに活用していただける方にお譲りしたいと思います。目立った汚れや傷等は見当たりませんが保管時のシワがあります。あくまでも自宅保管のお品ですのでその点をくれぐれもご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。●発送時はコンパクトに畳んでの発送となります。その際のたたみジワについてはあらかじめご了承ください。UNIVERSALTISSUuniversaltissuUNIVERSALSEVENuniversalsevenTISSUGALERIETISSUユニバーサルティシュユニバーサルティッシュユニバーサルセブンユニヴァーサルセヴンユニヴァーサルセブンティシュギャルリティシュ袖丈···長袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬