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HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー トートバッグ ラフィア
商品番号 A52242881889
商品名

HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー トートバッグ ラフィア
ブランド名 ヘレンカミンスキー
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HELENKAMINSKIヘレンカミンスキーカゴバッグラフィアバッグ　かごバッグ　トートバッグハンドバッグ肩掛け(ショルダー)バッグ開閉部分はマグネットになっています。内ポケットあります。都内セレクトショップで3年くらい前に購入しました。縦54cm横55cmマチ14cm断捨離中につき格安出品いたします。
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