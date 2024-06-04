新品 ヴィヴィアンウエストウッド エッジウェア ショルダーバッグ

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商品詳細
新品ヴィヴィアンウエストウッドエッジウェアショルダーバッグご覧いただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)★新品未使用★即購入OK!!・商品名・VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドエッジウェアショルダーバッグトートバッグ・サイズ・タテ18.0cm、ヨコ24.0cm、マチ17.0cmチェーンショルダー :約121cm(調節可能)・素 材・キャンバス・付属品・専用袋/タグ付き※これは実物写真です※海外製品のため、縫い目が雑な箇所や多少の傷や汚れがある場合もございます。※ご理解いただいた上でご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response845742.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild773252.html
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