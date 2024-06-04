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VALENTINO ショルダーバッグ
商品番号 W60281233716
商品名

VALENTINO ショルダーバッグ
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2022年12月に国内直営店にて購入。一目惚れで買いましたが思ったより使わないので出品いたします。3-4回使いました。角スレ、傷、汚れ無くとても綺麗な状態です。サイズ：幅18㎝×高さ13.5㎝×マチ6cm付属品:保存袋、箱ペット、喫煙者はいないです。どうぞよろしくお願いいたします☆他のサイトでも出品中のため、ご購入の際、コメントをお願いします
http://narcologia.ru/goods/rebellion994078.html
http://narcologia.ru/goods/enquire993889.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle764325.html
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