VALENTINO ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2022年12月に国内直営店にて購入。一目惚れで買いましたが思ったより使わないので出品いたします。3-4回使いました。角スレ、傷、汚れ無くとても綺麗な状態です。サイズ：幅18㎝×高さ13.5㎝×マチ6cm付属品:保存袋、箱ペット、喫煙者はいないです。どうぞよろしくお願いいたします☆他のサイトでも出品中のため、ご購入の際、コメントをお願いします
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