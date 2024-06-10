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オトメイト　薄桜商店\n薄桜鬼　ちびキャラ　アクスタ　未開封
商品番号 L48284102246
商品名

オトメイト　薄桜商店\n薄桜鬼　ちびキャラ　アクスタ　未開封
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,399 円
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商品詳細

キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...アクリルスタンドオトメイト　薄桜商店薄桜鬼　ちびキャラ　アクスタ　未開封【内容】写真参照オトメイト　薄桜商店薄桜鬼　ちびキャラ　アクスタ未開封5新品、未使用ですプチプチ2〜3重で梱包し、水濡れ防止しご発送させて頂きます。郵送事故の責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。一度人の手に渡ったお品です。初期キズなど気になる方はご遠慮下さい。ペット無/喫煙者無即購入可能です。オトメイトマルイちびキャラ薄桜鬼薄桜商店ランダムアクリルスタンドアクスタグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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