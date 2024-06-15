【希少品】シャネル　CHANEL ココマーク　アクリル　ピアス

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【希少品】シャネル CHANELココマーク アクリル ピアス【サイズ】写真にてご確認ください【カラー】レッド【状態】刻印紛失でありません【付属品】ありません【コメント】シャネルココマークピアスです。アクリル素材のピアスは全体はとてもキュートです。お気に入りのものではあるため、出品を取り下げる可能性があることをご了承ください。なお、素人自宅保管で神経質な方のご購入はご遠慮ください。◎シャネルのアクセサリーはこれから増えない希少価値があり、将来的には値上がりすることが多いと言われていますので、お好きな方はぜひです。※鑑定済み商品ですので、どうぞご安心してお買い求めください。写真追加も遠慮なく言ってください。何かご不明点がございましたら、購入前にコメントお願いいたします。※消毒し、プチプチで包んでメルカリ便で発送します。※真贋には問題ないと認識しており、万が一贋物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください。CHANELシャネルシャネルアクセサリーシャネルイヤリングヴィンテージシャネルヴィンテージアクセサリーココマークココマークイヤリングピアスレディースアクセサリーネックレスシャネルネックレスヴィンテージレアデニムブローチイヤリング希少品カラー···ゴールドカラー···シルバーメンズアクセサリーマトラッセターンロック#ココマーク#パンプス#バレエシューズ#シャネル フラットシューズ#コムドットやまと#やまと#ゆうた#ピアス片耳#シャネルピアス片耳#ワコマリア#聖域#登坂広臣#BTSカラー…シルバーカラー…ゴールドChanelvintagepearlline-stonespierceearringbroochnecklacecorsagebarrettebraceletPerfumeslivergoldenjewelry