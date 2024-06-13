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✨超希少✨プラダ ワンショルダーバッグ ロゴジャガード クロコ型押し チャーム
商品番号 E12721429877
商品名

✨超希少✨プラダ ワンショルダーバッグ ロゴジャガード クロコ型押し チャーム
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフォローして頂ければ、さらに割引き！！3000円以上　200円引き5000円以上　300円引き10000円以上　500円引き※セール中は併用しておりません。ご了承ください。#Stuff_Martバッグ#Stuff_Mart_PRADA↑是非、こちらもご覧下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー取り置き不可、即決優先でお願い致します。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。【アイテム】PRADAプラダ　ハンドバッグ　トートバッグ　ワンショルダー　手提げ　肩掛け　ホーボー型　ロゴ　ジャガード　金具　シルバー　刻印　ヴィンテージ　ビンテージ　vintageオールド　古着　キャンバス　クロコ型押し　レザー　革　ベージュ　ブラウン　茶色【サイズ】縦幅　　　　21㎝横幅　　　　27㎝（サイドポケット含まない　）マチ　　　　11.5㎝ショルダー　39㎝実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。※着画はお断り致します。【状態】多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はなく、vintage品としては美品です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。【カラー】ベージュブラウン【素材】ジャガードレザー【購入元】大手リサイクルショップ※鑑定済の確実正規品です。【付属品】ギャランティカード【発送】簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。管理No.TF46192-6
http://narcologia.ru/goods/procurement291633.html
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