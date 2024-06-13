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LOUISVUITTON ルイヴィトン クルーズ キャミソール 38 Mサイズ
商品番号 C63276062289
商品名

LOUISVUITTON ルイヴィトン クルーズ キャミソール 38 Mサイズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ルイヴィトン正規品　(定価25万円くらいだったと思います)◾️38サイズMサイズくらい◾️2度着用しました◾️クリーニング済みですが脇の内側ほんの少し汚れがあるため写真のせてます◾️バスト80cm(ピンクリボン部分74cm)着丈60cm◾️Tシャツの上に着てもかわいいです#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#トップス#キャミソール#クルーズライン#レディースプレタ
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