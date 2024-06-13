LOUISVUITTON ルイヴィトン クルーズ キャミソール 38 Mサイズ ...

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◾️ルイヴィトン正規品 (定価25万円くらいだったと思います)◾️38サイズMサイズくらい◾️2度着用しました◾️クリーニング済みですが脇の内側ほんの少し汚れがあるため写真のせてます◾️バスト80cm(ピンクリボン部分74cm)着丈60cm◾️Tシャツの上に着てもかわいいです#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#トップス#キャミソール#クルーズライン#レディースプレタ