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@【F】スナイデル エンブロイダリー 刺繍 袖フレア 長袖 ブラウス 黒
商品番号 C66577760389
商品名

@【F】スナイデル エンブロイダリー 刺繍 袖フレア 長袖 ブラウス 黒
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品について】画像9枚目にありますように内側の縫い目に毛玉がございますが着てしまえば見えませんその他は目立ったダメージなくきれいです。【サイズ】F【身幅】49cm【着丈】肩辺り〜59cm※平置きで素人採寸ですので目安にして下さい。※小物は撮影用です⚠️⚠️⚠️used商品はお直ししてあったりお洗濯の状況にもよりますので必ず実寸をご確認下さい❤️❤️他の商品はこちら↓❤️❤️#usedみるくてぃ#usedみるくてぃトップス❤️❤️他の商品はこちら↑❤️❤️※お使いの環境によってお色が違って見える場合がございます。※こちらの撮影環境によってもお色が出ず違う色に写っている場合がございます。あまりにも違う場合は説明に書きますが多少の違いはあると思います。特にデニムカラー、紫、赤、カーキ、緑などのお色が出にくいです。※定形外、ゆうパケットの紛失などの郵便事故の保障はありませんのでご了承ください。※お洋服や布系の物は圧縮してお送りする場合がございますのでシワになっている場合がございます。※保管時によるシワや臭いなどある場合がございます。※採寸は家庭でのメジャーを使っており素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思いますのでご了承ください。【SN8】#usedみるくてぃ#usedみるくてぃM#usedみるくてぃL#みるくてぃSN8#usedみるくてぃブラウス#usedみるくてぃブラウスM#usedみるくてぃブラウスL#みるくてぃブラウスM#みるくてぃブラウスL#みるくてぃスナイデルブラウストップスサマンサモスモスichiイチニコアンドマカフィーZARAザラuntitled好きな方にも♪スナイデルsnidelテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍
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