marni/マルニ/レディース/半袖/プルオーバーブラウス/40

○ご覧頂きまして、ありがとうございます。【アイテム】MARNIマルニ半袖プルオーバーブラウスくすみベージュレーヨン素材クルーネック後ろファスナービブラインデザイン知人が数年前に伊勢丹にて購入した正規品となります。【サイズ】40（Ｌサイズ程度）肩幅37cm身幅49cm着丈62cm天幅19cm袖丈28cm 平置き実寸落ち感のある肌触りの良いレーヨン素材で、ネックとビブのブラックラインがガーリーなデザインです。お色がくすみベージュですので、甘くなり過ぎず、後ろのアウトファスナーもアクセントになっています。切替箇所:首周り、ハイウエスト、後ろ中心タック :袖山、ウエスト脇、お腹部分細かなデザインが多く施されたマルニらしいシルエットです。【状態】着用感はございますが、汚れは無く綺麗な状態と思います。ハンガー掛けですと、デザイン縫製から少しシワっぽく見えますが、着用すると馴染むので気になりません。【素材】レーヨン100%※あくまでも古着ですのでご理解された上で、ご購入下さい。※写真3枚目はコーディネートイメージとなります。【配送】簡易包装にて、1〜2日で発送致します。仕事都合で遅れる場合がございます。ご了承下さい。誠実に対応させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。



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