MLB ヒョナ着用　tシャツ

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商品詳細
こちらmlbkoreaの製品です。購入して一度のみ着用美品です平置き着丈:83cm袖丈:21cm身幅48cm素人採寸の為多少の誤差があると思われます。ご了承くださいませ#ニューエラ#mlb
http://narcologia.ru/goods/revamp583822.html
http://narcologia.ru/goods/Persia523088.html
http://narcologia.ru/goods/Adder195975.html
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