レトロ ミックス 柄 半袖 シャツ レディース ドット チェック

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商品詳細
古着の柄シャツです。お色は白黒です。サラッとした質感のポリエステル生地です。珍しいミックス柄のデザインがとても可愛いです◎ボタンも可愛いデザインです。サイドスリット有り。◆コンディション◆目立つ汚れやダメージはなく綺麗です。◆素材◆ポリエステル 100%◆表記サイズ◆フリーサイズ (Lくらい)◆実寸サイズ◆肩幅約39cm身幅約55cm着丈約65cm袖丈約30cmお知らせ他にも古着やレディース古着のワンピースやレトロワンピースやセットアップから人気のビックシルエットやオーバーサイズのブラウスやシャツから古着らしいレトロな柄や総柄の古着シャツやジャケットやニットやセーターやスウェットやトレーナーやナイロンジャケットやコートなどを出品してますので宜しければそちらもご覧下さい☺︎︎#USED#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#総柄シャツ#柄シャツ#古着女子#古着コーデ#レトロ#古着
http://narcologia.ru/goods/capitation831008.html
http://narcologia.ru/goods/Addict808718.html
http://narcologia.ru/goods/freshman124956.html
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