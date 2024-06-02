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シャネルカンボンラインラージトートバック
商品番号 W89633869081
商品名

シャネルカンボンラインラージトートバック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は黒地に白のロゴマークが入っています。サイズは幅27cm高さ25cmマチ11cmとなっています。管理番号(9953374)です。内側にファスナーポケットが2ヶ所あります。以前にフランスのシャネル正規店で購入しましたが3回程，使用しました。
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