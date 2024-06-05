ポロラルフローレン　ボストンバック

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商品詳細
★海外の免税店で購入しました。 クローゼットの中で保管してい ます。中は比較的きれいだと 思います♪★縦21cm 横31cm まち18cm （素人採寸になります）★内側にファスナーポケットが １箇所あります。
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