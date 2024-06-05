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ポロラルフローレン　ボストンバック
商品番号 J58030865363
商品名

ポロラルフローレン　ボストンバック
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★海外の免税店で購入しました。　クローゼットの中で保管してい　　ます。中は比較的きれいだと　思います♪★縦21cm　横31cm　まち18cm　（素人採寸になります）★内側にファスナーポケットが　１箇所あります。
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