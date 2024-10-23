パープルスピネル　宝石　天然石　ルース　コレクション　ジュエリー

宝石名：天然スピネル重量：0.70CT寸法：6.0x4.7x2.9mm形状：オーバル産地：アフリカ品質：SI◆配送について送料無料ネコポスで配送させて頂きます。※金額が4万円以上の場合はクロネコヤマトで通常配送させて頂きます。できる限り早く配送を心がけさせて頂きます。（当方の都合により週末発送になる場合がございます。何卒ご了承ください。）



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